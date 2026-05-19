В Україні за три місяці зафіксували 288 випадків хвороби Лайма

За перші три місяці 2026 року в Україні зареєстрували 288 випадків хвороби Лайма – небезпечного інфекційного захворювання, яке переносять іксодові кліщі

Про це інформує Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Однією з головних ознак інфікування є характерне почервоніння на місці укусу – так звана "мігруюча еритема", яка нагадує мішень. Вона з’являється приблизно через сім днів після укусу у 70-80% інфікованих людей. Мінімальний термін появи симптомів – три дні, максимальний – до 30 днів.

Серед інших симптомів хвороби Лайма:

підвищена температура;

втома;

біль у м’язах та суглобах;

головний біль.

Медики наголошують: без своєчасного лікування хвороба може вражати нервову систему, серце та суглоби.

Як кліщ заражає людину

Найчастіше кліщі перебувають у траві та кущах, очікуючи на людину або тварину. Потрапивши на тіло, вони шукають місце для укусу – зазвичай це ділянки під колінами, у паху, на голові чи в складках шкіри.

Укус кліща зазвичай безболісний, адже під час присмоктування він виділяє слину з анестезуючими властивостями. Харчуватися кліщ може від кількох хвилин до 12 днів. Саме в цей час збудники інфекції можуть передатися людині.

Як уберегтися від укусів кліщів

Фахівці радять дотримуватися простих правил безпеки:

Використовувати репеленти та наносити їх на одяг або відкриті ділянки шкіри. Одягати закритий одяг із довгими рукавами, а штани заправляти у шкарпетки. Обирати світлий одяг, на якому легше помітити кліща. Під час прогулянок триматися центру стежок та уникати густої трави й кущів. Регулярно оглядати себе, дітей і домашніх тварин, особливо ділянки за вухами, під колінами, між пальцями та в паху. Після повернення додому ще раз перевірити тіло й одяг, а речі випрати та попрасувати.

Нагадаємо, на Полтавщині суттєво загострилася ситуація з укусами кліщів Лише за перші два тижні квітня до медиків звернулися 25 людей, більшість із них – діти. Це перевищує показники за весь перший квартал року.