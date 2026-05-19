21:40  18 травня
У Києві чоловік влаштував стрілянину: поліція розпочала операцію
21:15  18 травня
Українські командири заробили на "тилових" посадах мільйони
19:17  18 травня
Обстріл Краматорська: росіяни вбили пенсіонерку та вдарили дроном по флагштоку
UA | RU
UA | RU
19 травня 2026, 08:39

В Україні за три місяці зафіксували 288 випадків хвороби Лайма

19 травня 2026, 08:39
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За перші три місяці 2026 року в Україні зареєстрували 288 випадків хвороби Лайма – небезпечного інфекційного захворювання, яке переносять іксодові кліщі

Про це інформує Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Однією з головних ознак інфікування є характерне почервоніння на місці укусу – так звана "мігруюча еритема", яка нагадує мішень. Вона з’являється приблизно через сім днів після укусу у 70-80% інфікованих людей. Мінімальний термін появи симптомів – три дні, максимальний – до 30 днів.

Серед інших симптомів хвороби Лайма:

  • підвищена температура;
  • втома;
  • біль у м’язах та суглобах;
  • головний біль.

Медики наголошують: без своєчасного лікування хвороба може вражати нервову систему, серце та суглоби.

Як кліщ заражає людину

Найчастіше кліщі перебувають у траві та кущах, очікуючи на людину або тварину. Потрапивши на тіло, вони шукають місце для укусу – зазвичай це ділянки під колінами, у паху, на голові чи в складках шкіри.

Укус кліща зазвичай безболісний, адже під час присмоктування він виділяє слину з анестезуючими властивостями. Харчуватися кліщ може від кількох хвилин до 12 днів. Саме в цей час збудники інфекції можуть передатися людині.

Як уберегтися від укусів кліщів

Фахівці радять дотримуватися простих правил безпеки:

  1. Використовувати репеленти та наносити їх на одяг або відкриті ділянки шкіри.
  2. Одягати закритий одяг із довгими рукавами, а штани заправляти у шкарпетки.
  3. Обирати світлий одяг, на якому легше помітити кліща.
  4. Під час прогулянок триматися центру стежок та уникати густої трави й кущів.
  5. Регулярно оглядати себе, дітей і домашніх тварин, особливо ділянки за вухами, під колінами, між пальцями та в паху.
  6. Після повернення додому ще раз перевірити тіло й одяг, а речі випрати та попрасувати.

Нагадаємо, на Полтавщині суттєво загострилася ситуація з укусами кліщів Лише за перші два тижні квітня до медиків звернулися 25 людей, більшість із них – діти. Це перевищує показники за весь перший квартал року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна хвороба Лайма кліщі зараження медики поради інфекційнй хвороби
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
РФ вдарила балістичними ракетами по об’єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині
19 травня 2026, 08:42
Ворог атакував населені пункти Сумщини: у поліції розповіли про наслідки
19 травня 2026, 08:26
У Києві чоловік відкрив стрілянину та забарикадувався у квартирі – його затримали
19 травня 2026, 08:20
На Херсонщині через ворожі удари дві людини загинули, ще 14 – поранені
19 травня 2026, 08:13
У Києві на Печерську горить квартира: всередині можуть перебувати люди
19 травня 2026, 07:59
На Чернігівщині ліквідували пожежі, які спалахнули через ворожі обстріли
19 травня 2026, 07:58
Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини: є пошкодження та поранені
19 травня 2026, 07:47
На ТОТ Луганщини понад 600 учителів пройшли курси військової підготовки
19 травня 2026, 07:41
Росіяни атакували південь Одещини: через дроновий удар палав склад
19 травня 2026, 07:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Павло Казарін
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »