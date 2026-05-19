У Запоріжжі матір продала сина для жебракування: її засудили до 9 років

У Запоріжжі суд визнав винною 59-річну жінку, яка передала свого малолітнього сина для використання у жебракуванні та отримувала за це грошову винагороду

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, після втрати роботи жінка спочатку змушувала 12-річного сина збирати гроші нібито на благодійність.

Згодом, у грудні 2020 року, вона передала дитину сторонній особі для подальшої експлуатації за оплату – 600 грн на день.

Правоохоронці викрили злочин після повідомлення від місцевого жителя про можливу експлуатацію дитини. Жінку затримали під час передачі дитини та отримання коштів.

Суд визнав її винною у торгівлі людьми, вчиненій щодо малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України), та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Дитину вилучили з небезпечних умов і передали до центру соціально-психологічної реабілітації.

