09:10  19 травня
У Харкові засудили військового за стосунки з 14-річною дівчинкою
08:39  19 травня
В Україні за три місяці зафіксували 288 випадків хвороби Лайма
08:20  19 травня
У Києві чоловік відкрив стрілянину та забарикадувався у квартирі – його затримали
UA | RU
UA | RU
19 травня 2026, 10:59

У Запоріжжі матір продала сина для жебракування: її засудили до 9 років

19 травня 2026, 10:59
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі суд визнав винною 59-річну жінку, яка передала свого малолітнього сина для використання у жебракуванні та отримувала за це грошову винагороду

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, після втрати роботи жінка спочатку змушувала 12-річного сина збирати гроші нібито на благодійність.

Згодом, у грудні 2020 року, вона передала дитину сторонній особі для подальшої експлуатації за оплату – 600 грн на день.

Правоохоронці викрили злочин після повідомлення від місцевого жителя про можливу експлуатацію дитини. Жінку затримали під час передачі дитини та отримання коштів.

Суд визнав її винною у торгівлі людьми, вчиненій щодо малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України), та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Дитину вилучили з небезпечних умов і передали до центру соціально-психологічної реабілітації.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві батьки намагалися за 10 тисяч доларів продати новонароджену дитину. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Затриманим загрожує до 15 років ув'язнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запоріжжя дитина син суд жебрацтво в'язниця
У Харкові засудили військового за стосунки з 14-річною дівчинкою
19 травня 2026, 09:10
Розбещував дівчаток в Україні та Литві: на Волині педофіла засудили до 9 років тюрми
18 травня 2026, 15:59
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Ранковий авіаудар РФ по Краматорську: щонайменше 6 поранених
19 травня 2026, 11:48
На Тернопільщині Toyota вилетіла з дороги та перекинулася: рятувальники витягували машину
19 травня 2026, 11:31
НАБУ прийшло з обшуками до суддів Верховного Суду
19 травня 2026, 11:15
На Буковині під час спроби втечі до Молдови помер киянин
19 травня 2026, 11:10
Охоронець столичного вишу коригував удари РФ по Києву
19 травня 2026, 10:52
Загибель одномісячного малюка на Сумщині: винуватцю ДТП повідомили про підозру
19 травня 2026, 10:45
Росіяни атакували Запоріжжя: виникла пожежа
19 травня 2026, 10:30
Віталій Шабунін завершив службу в ЗСУ: в чому причина
19 травня 2026, 10:23
У центрі Одеси сталася пожежа
19 травня 2026, 10:17
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Павло Казарін
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »