12 травня 2026, 20:35

Стрілянина в мерії Світловодська: з’явилися подробиці затримання заступника мера за "розбірки" в кабінеті

Фото: Кіровоградська обласна прокуратура
На Кіровоградщині у Світловодську 12 травня перший заступник міського голови відкрив вогонь із травматичної зброї по відвідувачах просто у своєму робочому кабінеті

Про це повідомляє прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews.

Перед цим, за наявною інформацією, до поліції надходило повідомлення від тимчасово виконуючого обов’язки міського голови Світловодська про те, що до його службового кабінету зайшли невідомі чоловіки разом із першим заступником міського голови.

Під час розмови вони вимагали залишити кабінет та висловлювали погрози фізичною розправою. Після цього події перемістилися до службового кабінету самого посадовця, де згодом пролунали постріли.

За попередніми даними, 12 травня близько 12 години до поліції надійшло повідомлення про постріли на другому поверсі адміністративної будівлі Світловодської міської ради.

Слідством встановлено, що до кабінету першого заступника Світловодського міського голови зайшли четверо чоловіків. За словами самого посадовця, між ним та відвідувачами виник конфлікт, під час якого він дістав пристрій для відстрілу гумових куль та здійснив сім пострілів у бік людей.

У результаті стрілянини двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження. Один із потерпілих дістав поранення руки та ноги, інший — обох ніг. Наразі ступінь тяжкості отриманих травм встановлюють медики та експерти.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили стріляні гільзи та зброю, з якої, ймовірно, було здійснено постріли.

За процесуального керівництва прокурорів Олександрійської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням зброї.

Посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі тривають першочергові слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, мотиви конфлікту та роль кожного з учасників події.

Чоловіку загрожує від трьох до семи років.

