06 травня 2026, 09:46

На Сумщині російський дрон атакував цивільне авто: є загибла та поранений

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вранці 6 травня російські військові прицільно атакували цивільний автомобіль на території Стецьківського старостату Сумської громади

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Внаслідок атаки ворожого дрона загинула пасажирка авто.

Водій отримав поранення. Його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили 29 обстрілів по 23 населених пунктах Сумщини. Пошкоджені будинки та навчальні заклади, шестеро людей дістали поранення.

Сумська область війна обстріли безпілотники автомобіль загибла постраждалий
