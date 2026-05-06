На Закарпатті палає ліс: вогонь охопив 75 гектарів
У Закарпатській області триває ліквідація масштабної пожежі на території Верхньо-Воловецького лісництва
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
За попередніми даними, вогнем уже охоплено близько 75 гектарів лісу. На місці події розгорнуто штаб із ліквідації пожежі.
До гасіння залучено 243 особи та 46 одиниць техніки, зокрема 138 рятувальників і 36 одиниць техніки від ДСНС, а також авіація служби.
На допомогу місцевим підрозділам прибули рятувальники з Львівської та Івано-Франківської області.
Роботи з ліквідації пожежі тривають.
Нагадаємо, раніше у Києві сталася масштабна пожежа на складі. Вогонь охопив площу в 700 кв. метрів. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причину виникнення вогню встановлюють правоохоронці.
На Прикарпатті у вогні загинув пенсіонерВсі новини »
05 травня 2026, 19:15У Києві сталася масштабна пожежа на складі
04 травня 2026, 08:12На Закарпатті сталась пожежа на території готельного комплексу
30 квітня 2026, 22:36
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Заплатив 5000 доларів, щоб не служити: на Черкащині затримали прикордонника-дезертира
06 травня 2026, 11:34Аналітики розкритикували соцпрограми уряду та закликали до їх перегляду
06 травня 2026, 10:49На Львівщині п'яний водій збив велосипедиста і втік з місця ДТП
06 травня 2026, 10:37На Харківщині під час польових робіт на вибухівці підірвався чоловік
06 травня 2026, 10:31На Прикарпатті викрили схему "мертвих душ" в "Укрзалізниці"
06 травня 2026, 10:11На Сумщині російський дрон атакував цивільне авто: є загибла та поранений
06 травня 2026, 09:46За гроші обіцяв "броню": СБУ затримала керівника Житомирського ТЦК
06 травня 2026, 09:24Нічна атака на Херсон: вогнеборці врятували трьох жінок із палаючої багатоповерхівки
06 травня 2026, 09:17На Донеччині через російські удари загинули шестеро людей, 14 – поранені
06 травня 2026, 08:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі блоги »