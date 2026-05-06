На Закарпатті палає ліс: вогонь охопив 75 гектарів

У Закарпатській області триває ліквідація масштабної пожежі на території Верхньо-Воловецького лісництва

За попередніми даними, вогнем уже охоплено близько 75 гектарів лісу. На місці події розгорнуто штаб із ліквідації пожежі.

До гасіння залучено 243 особи та 46 одиниць техніки, зокрема 138 рятувальників і 36 одиниць техніки від ДСНС, а також авіація служби.

На допомогу місцевим підрозділам прибули рятувальники з Львівської та Івано-Франківської області.

Роботи з ліквідації пожежі тривають.

