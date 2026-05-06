ДБР затримало інспектора прикордонної служби під час спроби дати хабар своєму керівнику

Військовослужбовець передав начальнику 5000 доларів, розраховуючи в такий спосіб безперешкодно залишити частину та уникнути служби. Окрім вільного виходу, він сподівався, що керівництво приховає факт його дезертирства та не повідомлятиме про це правоохоронні органи.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили гроші, а також мобільний телефон фігуранта.

Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями: надання хабаря службовій особі (ч. 3 ст. 369 ККУ) та дезертирство в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 ККУ). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слідчі готують документи для обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

