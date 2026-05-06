10:37  06 травня
На Львівщині п'яний водій збив велосипедиста і втік з місця ДТП
10:31  06 травня
На Харківщині під час польових робіт на вибухівці підірвався чоловік
02:52  06 травня
На Одещині 74-річного чоловіка засудили за зґвалтування 13 дітей
UA | RU
UA | RU
06 травня 2026, 10:49

Аналітики розкритикували соцпрограми уряду та закликали до їх перегляду

06 травня 2026, 10:49
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: Суспільне
Читайте также
на русском языке

Аналітичні центри заявили про неефективність окремих соціальних програм уряду та закликали посилити адресність виплат

Про це йдеться у зверненні аналітичних центрів до Президента, Прем’єр-міністра, профільних міністерств і парламентських комітетів, передає RegioNews.

Фахівці зазначають, що в умовах війни та обмежених бюджетних ресурсів соціальна підтримка має бути максимально адресною та спрямованою на найбільш вразливі категорії населення. Зокрема, малозабезпечені домогосподарства, внутрішньо переміщених осіб та родини загиблих і поранених військових.

Автори документа посилаються на зобов'язання України в межах співпраці з МВФ щодо впровадження механізмів перевірки доходів отримувачів соціальної допомоги та підвищення адресності виплат.

Серед програм, які викликають зауваження, названо "Національний кешбек", кешбек на пальне, програму "Зимова тисяча" та одноразові виплати пенсіонерам. На думку аналітиків, вони мають низький або непропорційний соціальний ефект і не завжди орієнтовані на найуразливіших громадян.

Зокрема, зазначається, що програма "Національний кешбек" має мінімальний вплив на економіку, а паливний кешбек є регресивним за своєю природою, оскільки більше вигод отримують власники автомобілів із вищим рівнем споживання пального.

Також критикується практика разових універсальних виплат без перевірки доходів, яка, за оцінкою експертів, розпорошує бюджетні ресурси замість цільової підтримки вразливих груп.

Водночас аналітичні центри відзначають, що низка урядових програм, зокрема "єВідновлення", "єРобота", "Кредити 5-7-9%" та "єОселя", мають ефективніший адресний характер і позитивний економічний ефект.

У зверненні пропонується:

  • запровадити обов'язкову верифікацію доходів і майнового стану для участі в масових соціальних програмах,
  • скоротити неефективні виплати,
  • перенаправити частину коштів на страхування воєнних ризиків, підтримку бізнесу та інвестиційні механізми відновлення економіки.

Також фахівці закликають уряд регулярно публікувати звіти щодо ефективності соціальних програм із вимірюваними показниками результативності.

Нагадаємо, в березні президент Володимир Зеленський анонсував нові програми державної підтримки для українців. Йдеться про спеціальні доплати для пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги, а також про компенсації витрат на пальне.

Читайте також: "єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна українці звернення підтримка соціальна допомога соцвиплати Аналітичні центри
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Заплатив 5000 доларів, щоб не служити: на Черкащині затримали прикордонника-дезертира
06 травня 2026, 11:34
На Закарпатті палає ліс: вогонь охопив 75 гектарів
06 травня 2026, 11:09
На Львівщині п'яний водій збив велосипедиста і втік з місця ДТП
06 травня 2026, 10:37
На Харківщині під час польових робіт на вибухівці підірвався чоловік
06 травня 2026, 10:31
На Прикарпатті викрили схему "мертвих душ" в "Укрзалізниці"
06 травня 2026, 10:11
На Сумщині російський дрон атакував цивільне авто: є загибла та поранений
06 травня 2026, 09:46
За гроші обіцяв "броню": СБУ затримала керівника Житомирського ТЦК
06 травня 2026, 09:24
Нічна атака на Херсон: вогнеборці врятували трьох жінок із палаючої багатоповерхівки
06 травня 2026, 09:17
На Донеччині через російські удари загинули шестеро людей, 14 – поранені
06 травня 2026, 08:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Микола Княжицький
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Всі блоги »