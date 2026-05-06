Аналітики розкритикували соцпрограми уряду та закликали до їх перегляду

Аналітичні центри заявили про неефективність окремих соціальних програм уряду та закликали посилити адресність виплат

Про це йдеться у зверненні аналітичних центрів до Президента, Прем’єр-міністра, профільних міністерств і парламентських комітетів, передає RegioNews.

Фахівці зазначають, що в умовах війни та обмежених бюджетних ресурсів соціальна підтримка має бути максимально адресною та спрямованою на найбільш вразливі категорії населення. Зокрема, малозабезпечені домогосподарства, внутрішньо переміщених осіб та родини загиблих і поранених військових.

Автори документа посилаються на зобов'язання України в межах співпраці з МВФ щодо впровадження механізмів перевірки доходів отримувачів соціальної допомоги та підвищення адресності виплат.

Серед програм, які викликають зауваження, названо "Національний кешбек", кешбек на пальне, програму "Зимова тисяча" та одноразові виплати пенсіонерам. На думку аналітиків, вони мають низький або непропорційний соціальний ефект і не завжди орієнтовані на найуразливіших громадян.

Зокрема, зазначається, що програма "Національний кешбек" має мінімальний вплив на економіку, а паливний кешбек є регресивним за своєю природою, оскільки більше вигод отримують власники автомобілів із вищим рівнем споживання пального.

Також критикується практика разових універсальних виплат без перевірки доходів, яка, за оцінкою експертів, розпорошує бюджетні ресурси замість цільової підтримки вразливих груп.

Водночас аналітичні центри відзначають, що низка урядових програм, зокрема "єВідновлення", "єРобота", "Кредити 5-7-9%" та "єОселя", мають ефективніший адресний характер і позитивний економічний ефект.

У зверненні пропонується:

запровадити обов'язкову верифікацію доходів і майнового стану для участі в масових соціальних програмах,

скоротити неефективні виплати,

перенаправити частину коштів на страхування воєнних ризиків, підтримку бізнесу та інвестиційні механізми відновлення економіки.

Також фахівці закликають уряд регулярно публікувати звіти щодо ефективності соціальних програм із вимірюваними показниками результативності.

Нагадаємо, в березні президент Володимир Зеленський анонсував нові програми державної підтримки для українців. Йдеться про спеціальні доплати для пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги, а також про компенсації витрат на пальне.

