У Києві біля ботсаду Гришка п'яний водій на Maserati влетів у припарковане авто
У середу, 6 травня, у Києві біля Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка сталася ДТП за участю двох автомобілів
Про це інформує RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.
За словами очевидців, водій у стані алкогольного сп'яніння не впорався з керуванням і в'їхав у припарковане авто.
У момент зіткнення в салоні другого автомобіля перебував водій, який отримав травми. На місці події працювали медики та правоохоронці.
Обставини аварії встановлюються.
Нагадаємо, на Львівщині зіткнулися вантажний автомобіль MAN та автомобіль Hyundai Tucson. Легковик влетів під напівпричіп – передню частину автомобіля зім'яло вщент. Внаслідок ДТП 31-річний водій отримав травми, його госпіталізували.
