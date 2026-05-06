У середу, 6 травня, у Києві біля Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка сталася ДТП за участю двох автомобілів

Про це інформує RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

За словами очевидців, водій у стані алкогольного сп'яніння не впорався з керуванням і в'їхав у припарковане авто.

У момент зіткнення в салоні другого автомобіля перебував водій, який отримав травми. На місці події працювали медики та правоохоронці.

Обставини аварії встановлюються.

