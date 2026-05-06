На Харківщині під час польових робіт на вибухівці підірвався чоловік
Подія сталася 5 травня поблизу села Сороківка Харківського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Чоловік, який працював у полі, підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі.
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху він дістав травму руки.
Нагадаємо, 4 травня на Харківщині під час польових робіт підірвався тракторист: чоловік втратив ногу.
