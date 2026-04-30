30 квітня 2026, 15:57

Бізнес на мобілізації: СБУ затримала працівника Білоцерківського ТЦК, який знімав ухилянтів з розшуку

Фото: СБУ
У Білій Церкві силовики «на гарячому» викрили групу ділків, які перетворили мобілізацію на прибутковий бізнес. Організатором виявився чинний інструктор місцевого ТЦК, який разом із спільниками допомагав військовозобов’язаним уникати призову через фіктивні документи 

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За різні суми хабарів фігуранти "анульовували" повістки, знімали ухилянтів з розшуку та з військового обліку або оформлювали "бронь".

Як з’ясувало розслідування, незаконну діяльність організували інструктор одного з відділів Білоцерківського ТЦК та його колишній колега, який наразі проходить службу на Чернігівщині.

Для реалізації схеми вони залучили спільника – заступника директора критично важливої компанії, що займається виготовленням спецодягу і тактичного взуття.

Правоохоронці встановили, що чоловік н займався фіктивним оформленням ухилянтів на роботу до свого підприємства для оформлення "бронювання".

Насправді "новоприбулі" працівники там навіть не з’являлися.

Правоохоронці задокументували злочини фігурантів і затримали їх "на гарячому" під час отримання нової суми хабаря за зняття з розшуку ухилянта.

Під час обшуків в оселях, авто та на місцях роботи ділків вилучено мобільні телефони і документи з доказами махінацій. Також виявлено готівку.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно).

До суду скеровано клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що працівники ДБР повідомили про підозру посадовцям одного з відділів Миколаївського районного ТЦК та СП.

