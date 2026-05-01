01 травня 2026, 12:17

У Миколаєві затримали рецидивіста, який коригував удари по місту

Фото: СБУ
СБУ затримала у Миколаєві ще одного російського інформатора. Зловмисник відстежував для росіян координати Сил оборони, по яких ворог готував ракетно-дронові атаки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Коригувальником виявився місцевий рецидивіст, який раніше вже відбував покарання за розбій та викрадення авто. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив після виходу на волю, коли почав шукати "швидкі заробітки" у тематичних ТГ-каналах.

За обіцянку "легких грошей" фігурант почав об’їжджати портове місто, щоб виявити пункти базування українських військ та позначити їхні геолокації на гугл-карті.

Також у разі виявлення потенційних "цілей", інформатор додатково проводив дорозвідку: щоб з’ясувати орієнтовну кількість особового складу і техніки, особливості місцевості тощо.

Зібрані відомості фігурант передавав російському спецслужбісту, з яким контактував в анонімному чаті популярного месенджера.

Співробітники СБУ викрили та задокументували фігуранта і затримали його після убезпечення локацій Сил оборони. Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ із можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації дій російського інформатора.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, на Черкащині студент коригував ракетно-дронові атаки росіянна енергетичну інфраструктуру центрального регіону України. СБУ затримала зрадника.

