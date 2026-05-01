На Рівненщині солдат обстріляв авто ТЦК: йому оголосили підозру

На Рівненщині військовослужбовцю повідомили про підозру у замаху на вбивство після обстрілу працівників ТЦК та поліцейського

Про це повідомив Офіс Генерального прокуроа, передає RegioNews.

За даними слідства, 48-річний солдат Збройних Сил України ще у жовтні 2024 року самовільно залишив військову частину.

29 квітня 2026 року близько 17:00 в одному з населених пунктів Дубенського району він під'їхав на велосипеді до службового автомобіля, в якому перебували працівники ТЦК та поліцейський, і відкрив вогонь.

Внаслідок обстрілу двоє осіб отримали тілесні ушкодження від уламків скла та були госпіталізовані. Ще двоє, які перебували в машині, не постраждали. Службовий автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

Після нападу підозрюваний утік і переховувався у підвалі покинутого будинку. Згодом його розшукали та затримали правоохоронці. Під час обшуку у нього вилучили автоматичну зброю, майже 500 набоїв, гранату та предмет, схожий на глушник.

Дії підозрюваного кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу України як закінчений замах на вбивство та дезертирство.

Прокурори звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 29 квітня у селі Верба на Рівненщині чоловік відкрив вогонь по військових ТЦК і поліцейському. Внаслідок стрілянини поранення отримали двоє людей.

Наступного дня нападника затримали. Ним виявився 48-річний військовослужбовець. Його розшукали та затримали в порядку ст. 615 КПК України.

