Фото: поліція

ДТП трапилася 30 квітня близько 17:00 при виїзді із села Кам'янка Тернопільського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Opel Zafira під час руху не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Там автомобіль спершу зачепив Chevrolet Lacetti, після чого зіткнувся з Volkswagen Jetta.

Внаслідок аварії троє водіїв отримали травми. Їх госпіталізували. Проте 51-річна водійка Volkswagen померла у реанімаційному відділенні.

Також до лікарня "швидка" доправила трьох пасажирів Opel Zefira. Двох з них госпіталізували, а неповнолітній дівчині надали меддопомогу та відпустили додому.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

