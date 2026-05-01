09:36  01 травня
Смертельна ДТП на Черкащині: загинули двоє військових ТЦК і цивільний
08:39  01 травня
"Виховання" тортурами: на Київщині дитина після знущань перестала говорити
08:22  01 травня
На Прикарпатті сержанти ТЦК продавали "квитки" за кордон
UA | RU
UA | RU
01 травня 2026, 09:24

Справа про $110 тисяч хабаря: НАБУ провело обшуки у Полтавській обласній прокуратурі

Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Детективи НАБУ провели обшуки в посадових осіб органів прокуратури та судді Шевченківського районного суду міста Полтава

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Слідчі дії відбулися в межах резонансного кримінального провадження щодо ймовірного вимагання неправомірної вигоди керівництвом слідчого підрозділу обласного управління Служба безпеки України.

За даними слідства, обшуки проводилися у приміщеннях Полтавської обласної прокуратури, зокрема у службових кабінетах кількох працівників, серед яких керівництво одного з підрозділів та їхні підлеглі.

Окремо слідчі дії відбулися також у одного із суддів Шевченківський районний суд міста Полтави.

За неофіційною інформацією, справа стосується ймовірного вимагання 110 тисяч доларів США у місцевого підприємця. Наразі офіційних повідомлень про вручення підозр працівникам прокуратури не надходило.

Нагадаємо, 27 квітня начальника слідчого відділу УСБУ в Полтавській області, його підлеглого та адвоката викрили на хабарі.

29 квітня Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до слідчого Управління Служби безпеки України в Полтавській області, який є одним із підозрюваних у справі про одержання 110 тисяч доларів неправомірної вигоди.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Володимир Фесенко
Тетяна Ніколаєнко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »