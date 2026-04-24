Прикордонники показаи, як нищили російських "ждунів" (ВІДЕО)

Українські прикордонники продовжують нищити окупантів на фронті. З'явилось відео, як захисники знищують ворожі дрони

На відео можна побачити роботу підрозділу "DESTRUCTION TEAM" прикордонної комендатури швидкого реагування 5 прикордонного загону. Кадри були зроблені на Північно-Слобожанському напрямку.

На цей раз ворог залишився без антен зв’язку та можливості керувати безпілотниками. Крім того, прикордонники знищили російські FPV-дрони типу "ждун", а також уразили укриття противника.

Нагадаємо, на початку 2026 року українські прикордонники знищили рідкісну машину росіян на Південно-Слобожанському напрямку. Йдеться про комплекс радіоелектронної боротьби "Тирада-2".