17 квітня 2026, 21:35

Прикордонники показали, як ефектно нищили "Мур" окупантів

Фото: ДПСУ
Прикордонники показали кадри, зроблені на Слобожанському напрямку. На відео можна побачити, як українські військові нищать росіян дронами

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські прикордонники та Сили оборони продовжують нищити ворога. Лише за минулу добу завдяки аеророзвідці та безпілотникам вдалось знищити:

знищено 8 ворожих укриттів;

виведено з ладу комплекс спостереження "Муром";

мінус 2 антени зв’язку;

ліквідовано 2 окупантів.

Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем знищили у Криму ворожу техніку на мільйони доларів. Операцію провели наприкінці березня.

