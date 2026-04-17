Прикордонники показали, як ефектно нищили "Мур" окупантів
Прикордонники показали кадри, зроблені на Слобожанському напрямку. На відео можна побачити, як українські військові нищать росіян дронами
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські прикордонники та Сили оборони продовжують нищити ворога. Лише за минулу добу завдяки аеророзвідці та безпілотникам вдалось знищити:
знищено 8 ворожих укриттів;
виведено з ладу комплекс спостереження "Муром";
мінус 2 антени зв’язку;
ліквідовано 2 окупантів.
Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем знищили у Криму ворожу техніку на мільйони доларів. Операцію провели наприкінці березня.
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
Росіяни вербують через онлайн-ігри: у поліції попередили батьків - де варто наглядати за дітьми
17 квітня 2026, 22:55На Харківщині продавали ухилянтам відрядження "в один кінець" за 20 тисяч "зеленими"
17 квітня 2026, 22:30В Одесі працівник ТЦК порізав ножем колесо в цивільному авто
17 квітня 2026, 21:59Бив, кидав, гасив недопалки: на Кіровоградщині вітчим вбив 8-місячне немовля
17 квітня 2026, 21:55Затримали заступника командира 58 бригади
17 квітня 2026, 21:18Пенсіонер у війську: чи має право держава на 20% від виплати
17 квітня 2026, 21:05В Укренерго попередили, що буде зі світлом 18 квітня
17 квітня 2026, 19:55На Київщині "заробили" мільйони на пам'ятниках для загиблих військових
17 квітня 2026, 19:35Іноземка продавала українок у сексуальне рабство: серед жертв 16-річна
17 квітня 2026, 18:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Всі блоги »