Бійці ЗСУ ліквідували за добу 1100 окупантів, 58 артсистем та три РСЗВ – Генштаб
Українські захисники продовжують завдавати значних втрат армії РФ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу бійці ЗСУ знищили 1100 окупантів, три танки, пʼять бронемашин, 58 артилерійських систем, три РСЗВ, 1941 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 202 одиниці автомобільної техніки ворога.
Нагадаємо, Сили оборони уразили пункт управління військовими кораблями Чорноморського флоту РФ у Криму. Також під удар потрапили пункти управління безпілотниками в РФ.
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 139 зі 155 російських безпілотників
23 квітня 2026, 08:14На Дніпропетровщині вночі під ворожим ударом опинилися три райони: що відомо про наслідки
23 квітня 2026, 07:56У Херсоні двоє людей постраждали внаслідок нічних ударів безпілотників
23 квітня 2026, 07:27Понад 800 ударів за добу: росіяни атакували 50 населених пунктів Запорізької області
23 квітня 2026, 07:13Нічна атака на Дніпро: ворог влучив у багатоповерхівку, є загиблі та поранені
23 квітня 2026, 06:51Співачка Анна Трінчер зізналась, чому їй важко побудувати стосунки
23 квітня 2026, 02:55Спить в земельних норах: блогер-пліткар Беспалов показав перші фото на фронті
23 квітня 2026, 01:55Акторка Катя Кузнецова зізналась, як на неї вплинуло розлучення
23 квітня 2026, 00:55У Раді пропонують криміналізувати українофобію: з'явився законопроєкт
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
