Оцифрування трудової книжки: українцям пояснили, чому не варто зволікати

В Україні триває перехід від паперових трудових книжок до електронного обліку. Кінцевий термін подання даних для оцифрування – 10 червня 2026 року

Про це інформує громадська організація "Захист Держави", передає RegioNews.

Багато людей хвилюються, чи не зникне їхній трудовий стаж, якщо не встигнути перевести документи в електронний формат у визначений термін. Як пояснюють фахівці, цього не станеться.

"Навіть після встановленого терміну дані можна буде подати пізніше, зокрема під час оформлення пенсії", – зазначає юрист Рівненського обласного осередку ГО "Захист Держави" Дмитро Стихун.

Водночас мешканцям Рівненщини радять не відкладати процедуру оцифрування, адже вона спрощує подальше оформлення пенсійних виплат і дозволяє зберегти повну інформацію про трудовий стаж. Це особливо актуально в умовах воєнного стану.

Подати дані можна кількома способами: через роботодавця, самостійно через портал Пенсійного фонду України або особисто у його відділенні. Для цього необхідно відсканувати всі сторінки трудової книжки та додати документи, що підтверджують стаж.

Після внесення даних до електронного реєстру паперова трудова книжка залишається у власника і може використовуватися надалі.

Варто пам’ятати, що стаж після 2004 року вже частково фіксується в електронному форматі, однак повне оцифрування паперових документів дозволяє сформувати цілісну історію трудової діяльності.

За консультацією або допомогою з оцифруванням документів жителі можуть звернутися до юриста ГО "Захист Держави". Фахівці надають роз’яснення та допомагають правильно подати необхідні дані.

м. Рівне, вул. Соборна, 3. Телефон: 066 004 12 17.

066 004 12 17. Графік роботи: Пн–Пт: 09:00–18:00.

