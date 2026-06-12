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12 червня 2026, 16:20

У Києві через ДТП на Харківському шосе ускладнений рух транспорту

12 червня 2026, 16:20
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Фото: патрульна поліція Києва
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У Києві на Харківському шосе 12 чеврня сталася дорожньо-транспортна пригода, через яку рух транспорту ускладнений в обох напрямках

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

Учасників дорожнього руху закликали враховувати поточну ситуацію на дорозі під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні маршрути.

Інформації про причини аварії та можливих постраждалих наразі не повідомляється.

Нагадаємо, що в центрі Києва у Печерському районі водій у стані сильного сп’яніння намагався втекти від відповідальності, але врізався в огорожу.

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