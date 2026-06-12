Коригувала удари по ЗСУ: суд залишив у силі вирок про "довічне" для зрадниці з Херсона

Фото: Офіс Генерального прокурора

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Суд першої інстанції призначив їй довічне позбавлення волі з конфіскацією майна за передачу ворогу даних про українських військових. Захист намагався оскаржити рішення та пом’якшити покарання, однак прокурори довели відсутність для цього підстав.

Встановлено, що у 2023 році жінка через Telegram передавала російським кураторам геолокації, фото та відео місць перебування українських військових і техніки. Інформація використовувалась для коригування ворожих обстрілів.

Херсонський апеляційний суд залишив скарги без задоволення, а вирок - без змін. Покарання за ч. 2 ст. 111 КК України набрало законної сили.

Нагадаємо, що до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено колишнього заступника голови громади на Сумщині. Чоловік виявився агентом російської ФСБ, який намагався майстерно замаскувати свою співпрацю з ворогом через вигадану історію про "полон".