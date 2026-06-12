Трагедія на Вінниччині: у ставку під час купання загинув 15-річний підліток

Фото ілюстративне: volynnews.com

У Вінницькій області під час купання у водоймі загинув 15-річний хлопець. Трагедія сталася ввечері 11 червня в селі Носківці Станіславчицької громади

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

За інформацією рятувальників, підліток зник під водою під час купання у місцевому ставку. На пошуки дитини одразу залучили надзвичайників, які працювали на водоймі до пізньої ночі, однак знайти хлопця не вдалося.

Вранці 12 червня тіло загиблого помітили місцеві рибалки. Вони ж дістали його з води.

Обставини трагедії встановлюються.

У ДСНС закликали батьків приділяти особливу увагу безпеці дітей поблизу водойм.

За даними надзвичайників, літній сезон традиційно супроводжується зростанням кількості нещасних випадків на воді, особливо серед дітей та підлітків.

Нагадаємо, що 10 червня на Хмельниччині під час відпочинку на місцевому ставку в селищі Ямпіль потонули двоє людей.