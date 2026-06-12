На Полтавщині знайшли мертвим чоловіка: що сталось

Фото: Національна поліція

11 червня до правоохоронців звернулись місцеві жителі міста Хорол. Вони повідомили про те, що знайшли тіло чоловіка

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Відомо, що чоловіка без ознак життя місцеві жителі знайшли у водоймі в селі Кривці. На місце прибули правоохоронці. З'ясувалось, що загиблим виявився 61-річний місцевий житель. Для встановлення причини його смерті призначено судово-медичну експертизу.

"Слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження. Обставини та причини зʼясовуються", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі дерево впало і розчавило авто, водій загинув. Тіло 39-річного чоловіка деблокували за допомогою спеціального обладнання. Трагедія сталася 26 квітня. Тоді у регіоні вирувала негода.