На Харківщині затримали чоловіка, який роками переховувався від суду

Фото: поліція Харківської області

10 червня під час патрулювання території Зміївської територіальної громади Харківської області працівники сектору кримінальної поліції виявили та затримали чоловіка, який перебував у державному розшуку

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews .

Як повідомили у поліції, 37-річний мешканець громади скоїв злочини, передбачені ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, та переховувався від органів суду.

На підставі ч. 1 ст. 191 Кримінального процесуального кодексу України поліцейські затримали розшукуваного чоловіка.

Його передано ініціатору розшуку для проведення подальших процесуальних дій.

Нагадаємо, що Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність кадрового співробітника російського ГРУ Артема Шмуля, який організував мережу диверсій в Одесі, залучивши до неї неповнолітніх.