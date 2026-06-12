У Києві водій Volkswagen вилетів на зустрічну смугу та протаранив два авто

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У Солом’янському районі Києва 12 червня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Внаслідок аварії ніхто не постраждав

Про це повідомили у патрульній поліції, передає RegioNews

За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілями Audi та Hyundai.

На місце події прибули патрульні поліцейські.

Правоохоронці склали на керманича Volkswagen протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення ПДР, що спричинило ДТП). Крім того, водію винесли постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП через відсутність страхового поліса.

Подальше рішення у справі ухвалюватиме суд.

Нагадаємо, що у Києві на Харківському шосе 12 чеврня сталася дорожньо-транспортна пригода, через яку рух транспорту ускладнений в обох напрямках.