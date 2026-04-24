Ціни будуть космічні: в Україні через холоди очікують дефіцит популярних фруктів

В Україні через тривалі холоди може статись дефіцит абрикосів та персиків. Це пояснюють тим, що через погану погоду була знищена частина врожаю в центральних та південних регіонах

Експерти зауважили, що через тривалі лютнево-квітневі холоди в Україні може статись різке падіння врожаю кісточкових культур. Очікують втрати абрикосів до 60%, а персиків - до 50%. Найбільше постраждали центральні та південні регіони країни.

При цьому аналітики додали, що імпорт повність не компенсує дефіцит. Основними постачальниками традиційно залишаються Туреччина, Греція, Іспанія та Молдова, але цього недостатньо.

Це означає, що ціни на персики та абрикоси можуть суттєво зрости. За помірного дефіциту подорожчання складе приблизно від 20 до 30 відсотків, тоді як у найгіршому сценарії – до 50–80 відсотків.

Нагадаємо, в Україні вже стартував сезон полуниці. При цьому ціни на ягоду високі. Це пояснюють великими витратами та обмеженою пропозицією. Станом на квітень середня вартість полуниці в Україні становить близько 460,65 гривні за кілограм