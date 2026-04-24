16:56  23 квітня
COVID-19 в Україні: за тиждень захворіли 70 людей – МОЗ
13:28  23 квітня
Російські війська просунулися поблизу Мирного на Запоріжжі – DeepState
12:16  23 квітня
Отруєння в Ужгороді: завербована РФ жінка вбила військового
UA | RU
UA | RU
24 квітня 2026, 00:35

Ціни будуть космічні: в Україні через холоди очікують дефіцит популярних фруктів

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні через тривалі холоди може статись дефіцит абрикосів та персиків. Це пояснюють тим, що через погану погоду була знищена частина врожаю в центральних та південних регіонах

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Експерти зауважили, що через тривалі лютнево-квітневі холоди в Україні може статись різке падіння врожаю кісточкових культур. Очікують втрати абрикосів до 60%, а персиків - до 50%. Найбільше постраждали центральні та південні регіони країни.

При цьому аналітики додали, що імпорт повність не компенсує дефіцит. Основними постачальниками традиційно залишаються Туреччина, Греція, Іспанія та Молдова, але цього недостатньо.

Це означає, що ціни на персики та абрикоси можуть суттєво зрости. За помірного дефіциту подорожчання складе приблизно від 20 до 30 відсотків, тоді як у найгіршому сценарії – до 50–80 відсотків.

Нагадаємо, в Україні вже стартував сезон полуниці. При цьому ціни на ягоду високі. Це пояснюють великими витратами та обмеженою пропозицією. Станом на квітень середня вартість полуниці в Україні становить близько 460,65 гривні за кілограм

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
фрукти ціни
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
Всі публікації »
Микола Княжицький
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Всі блоги »