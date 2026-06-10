Прикордонники рознесли російський "Гіацинт-Б" на Лиманському напрямку

Фото: ДПСУ

Українські військові продовжують нищити окупантів на фронті. На цей раз прикордонники показали свіжі кадри з атакою ворожої техніки

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу пілотів підрозділу "Страж" бригади "Помста", які захищають Україну на Лиманському напрямку. Вони знищили 152 мм російську гаубицю "Гіацинт-Б".

"Також наші дронарі уразили мототехніку, засоби зв’язку та генераторну установку противника", - розповіли прикордонники.

Нагадаємо, що раніше Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали ураження по 26 об'єктах російських загарбників на тимчасово захоплених територіях України та в Брянській області РФ.