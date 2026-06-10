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10 червня 2026, 21:36

На Дніпропетровщині росіяни атакували рятувальників під час гасіння пожежі, є поранені діти

10 червня 2026, 21:36
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Фото: ДСНС
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У Нікопольському районі ворог застосував тактику "подвійного удару". Коли підрозділи ДСНС прибули для ліквідації пожежі, росіяни спрямували FPV-дрон безпосередньо по місцю роботи рятувальників

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

Протягом дня зафіксовано понад 50 ворожих атак на території Дніпропетровської області.

У Нікопольському районі особовий склад ДСНС потрапив під повторний прицільний удар. Ворог атакував місце події FPV-дроном. Внаслідок влучання пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.

Ввечері окупанти атакували Павлоград за допомогою БпЛА. За попередньою інформацією, травмовано 4 цивільних осіб, серед яких 13-річна дитина. Надзвичайники врятували 2 людей.

Під ворожим вогнем перебувала Зеленодольська територіальна громада Криворізького району. Внаслідок атаки поранення отримали двоє чоловіків. Зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури та транспортних засобів.

Окупанти обстріляли Роздорську та Миколаївську громади. Унаслідок ударів вщент зруйновано приватний житловий будинок.

Нагадаємо, що російські війська 10 червня здійснили чергову атаку на Павлоград. Внаслідок ворожого удару суттєвих пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок.

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