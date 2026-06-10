На Волині дороги поблизу Білорусі закриють антидроновими сітками

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Волинь продовжує системне посилення оборони на кордоні з Білоруссю. Враховуючи постійні безпекові ризики, в області реалізують новий проєкт — встановлення антидронових сіток над окремими ділянками доріг

Про це повідомила Шацька селищна територіальна громада, передає RegioNews .

Т.в.о начальника Волинської ОВА Роман Романюк зауважив, що ризики з боку сусідньої держави залишаються, тому Волинська область продовжує системно готуватися до будь-яких можливих викликів.

"Сьогодні в області облаштовані інженерні загородження, укріплені оборонні позиції, а також реалізовуються нові безпекові заходи. Одним із них стане встановлення антидронових сіток на окремих ділянках доріг, визначених і на території Шацької громади", - сказав Романюк.

Він також наголосив, що Волинь сьогодні є однією з найкраще підготовлених прикордонних областей України, і цю роботу необхідно продовжувати.

Нагадаємо, що у Нікопольському районі, який чи не щодня перебуває під вогнем російських окупантів, посилюють заходи безпеки на автошляхах. Вздовж доріг почали встановлювати спеціальні антидронові сітки, аби мінімізувати ризики для водіїв та пасажирів.