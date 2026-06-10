Відома українська співачка опинилась у лікарні: що сталось

Фото з відкритих джерел

Українська співачка Міша Романова здивувала раптовими фото з лікарні. Вона розповіла, що з нею сталось

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Міша Романова зізналась, що вже другий день вона перебуває у лікарні. Проте виявилось, що з артисткою все добре. Причиною її визіту до лікарів стало обстеження.

"Зі мною все гаразд, не хвилюйтеся, а то я, мабуть, вас всіх злякала. Я перебуваю в клініці на обстеженні. Це просто планове обстеження, нічого страшного. Тут я перебуваю вже другий день. Просто вже треба цей "ретромобіль відремонтувати", тому так. У цілому все добре. Мене тут кормлять, беруть аналізи, своя палата, все шикарно", - говорить співачка.

Нагадаємо, раніше співачка Камалія розповіла, що її забрала "швидка допомога" через загострення давньої хвороби. Зірка була змушена терміново звертатись до лікарів.