В Одесі вибухотехніки знешкодили боєголовку "Шахеда", яка застрягла у багатоповерхівці

Фото: пресслужба ГУ Нацполіції в Одеській області

В Одесі правоохоронці провели складну операцію з розмінування житлового будинку, пошкодженого під час нічної атаки російських окупантів. У квартирі на 11-му поверсі багатоповерхівки вибухотехніки виявили нездетоновану бойову частину ворожого дрона-камікадзе

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Одеській області, передає RegioNews .

"Вибухотехніки виявили у квартирі на 11-му поверсі 18-поверхового житлового будинку уламки "Герань-2", двигун, електронні компоненти та нездетоновану бойову частину масою 50 кг вибухової речовини”, - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, вибухівка знаходилася у вкрай небезпечному стані – була споряджена підривачем та мала механічні пошкодження.

Фахівці провели спеціальні роботи з розрядження та вилучення вибухових матеріалів. Надалі вони будуть знищені в умовах полігону.

Нагадаємо, що у ніч на 10 червня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинився Приморський район міста.