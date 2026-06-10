Смертельна аварія в центрі Києва: BMW відкинуло на пішохода після зіткнення з ВАЗ

Фото: Нацполіція

У Печерському районі Києва 10 червня сталася дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками. Внаслідок зіткнення двох автомобілів на перехресті під колесами опинився пішохід

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews .

Аварія трапилася на перехресті вулиць Генерала Алмазова та Князів Острозьких.

За попередніми даними слідства, 35-річний водій автомобіля ВАЗ під час виконання маневру не надав перевагу в русі автомобілю BMW.

Від сили удару BMW втратив керування, виїхав за межі проїжджої частини на узбіччя та здійснив наїзд на пішохода. На жаль, отримані травми виявилися несумісними з життям — потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, а також патрульні поліцейські.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та деталі інциденту. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що 8 червня на трасі М-05 Київ – Одеса поблизу села Сніжки Білоцерківського району сталась ДТП.