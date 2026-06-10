Смертельна аварія в центрі Києва: BMW відкинуло на пішохода після зіткнення з ВАЗ
У Печерському районі Києва 10 червня сталася дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками. Внаслідок зіткнення двох автомобілів на перехресті під колесами опинився пішохід
Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.
Аварія трапилася на перехресті вулиць Генерала Алмазова та Князів Острозьких.
За попередніми даними слідства, 35-річний водій автомобіля ВАЗ під час виконання маневру не надав перевагу в русі автомобілю BMW.
Від сили удару BMW втратив керування, виїхав за межі проїжджої частини на узбіччя та здійснив наїзд на пішохода. На жаль, отримані травми виявилися несумісними з життям — потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, а також патрульні поліцейські.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та деталі інциденту. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, що 8 червня на трасі М-05 Київ – Одеса поблизу села Сніжки Білоцерківського району сталась ДТП.