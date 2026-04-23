23 квітня 2026, 15:48

У 14 ОМБр прокоментували повідомлення про відсутність їжі та зв'язку у бійців

23 квітня 2026, 15:48
Фото: соцмережі
У мережі поширили фото нібито бійців 14-ї окремої механізованої бригади, на яких військові мають виснажений вигляд

Про це інфомрує RegioNews із посиланням на ЗМІ та соцмережі.

У дописах стверджувалося, що підрозділ начебто перебуває на позиціях без їжі, води та зв'язку.

Журналісти звернулися по коментар до 14 ОМБр, де підтвердили наявність труднощів із логістичним забезпеченням, однак спростували інформацію про повну відсутність постачання їжі та зв’язку.

У бригаді зазначили, що ситуація перебуває на контролі нового командира, який вживає заходів для покращення умов забезпечення військових, а також перебуває на постійному контакті з родинами бійців.

У відділі комунікацій 14 ОМБр пояснили, що доставка всього необхідного – від продуктів до технічного обладнання для зв'язку – ускладнена через близькість до бойових дій та активну протидію російських сил. За їхніми словами, постачання здійснюється різними способами, зокрема із залученням дронів та наземних роботизованих комплексів.

"Була доставка харчів, так не завжди це було кожен день, як нам би хотілося, бо це надзвичайно складно. Сказати, що хтось когось забув, не хоче доставляти – не можна, бо максимально, якщо є можливість, це робиться, – кажуть у бригаді. – Рідним це пече, ми це прекрасно розуміємо, командир бригади вникає в кожну позицію, з кожними намагається покращити ситуацію, налагодити зв'язок", – наголосили в 14 ОМБр.

Також там зазначили, що командування намагається вирішувати проблеми з логістикою та зв’язком у межах наявних можливостей.

У Міністерстві оборони України підтвердили, що ситуація перебуває на контролі керівництва, а також вживаються заходи для покращення забезпечення підрозділу та можливого проведення ротації військовослужбовців.

Довідка: 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого – підрозділ Сухопутних військ Збройних сил України, сформований у грудні 2014 року на базі розформованої 51-ї механізованої бригади.

Бригада дислокується у місті Володимир (Волинська область) та входить до складу оперативного командування"Захід".

З моменту створення підрозділ бере участь у бойових діях на сході України, а з 2022 року – у відбитті повномасштабного вторгнення Росії, зокрема на північному, східному та південному напрямках.

Нагадаємо, українські військові відбили спробу російського штурму поблизу Костянтинівки на Донеччині. Колону оперативно виявила розвідка, після чого по ній почали працювати дрони.

