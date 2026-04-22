22 квітня 2026, 19:54

Українські військові відбили спробу російського штурму поблизу Костянтинівки на Донеччині

Фото: Скриншот із відео
Росіяни намагались прорватися з боку Бахмутської траси, використовуючи три автомобілі, заповнені піхотою

Про це повідомила 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, передає RegioNews.

Колону оперативно виявила розвідка, після чого по ній почали працювати дрони.

"Суміжники 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, які утримують цей напрямок, першими вступили в бій і зупинили просування противника. Водночас вони запросили підтримку операторів безпілотників", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відбиття атаки долучилися бійці батальйону безпілотних систем "Спалах" 28-ї окремої механізованої бригади та підрозділ Kurt&Company. За лічені хвилини українські дрони почали уражати транспорт і піхоту, яка намагалася розосередитися після висадки.

У результаті штурм було зірвано. Українські військові наголошують, що успіх став можливим завдяки координації між підрозділами та швидкому залученню безпілотних систем.

Нагадаємо, раніше українські спецпризначенці провели результативні рейди проти окупантів у Запорізькій області. Результати своєї робити вони показали на відео.

Костянтинівка Донецька область штурм ЗСУ
