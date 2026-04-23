23 апреля 2026, 15:48

В 14 ОМБр прокомментировали сообщение об отсутствии пищи и связи у бойцов

Фото: соцсети
В сети распространили фото якобы бойцов 14-й отдельной механизированной бригады, на которых военные выглядят истощенными

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СМИ и соцсети.

В сообщениях утверждалось, что подразделение вроде бы находится на позициях без пищи, воды и связи.

Журналисты обратились за комментарием к 14 ОМБр, где подтвердили наличие трудностей с логистическим обеспечением, однако опровергли информацию о полном отсутствии поставок пищи и связи.

В бригаде отметили, что ситуация находится на контроле нового командира, принимающего меры по улучшению условий обеспечения военных, а также находится на постоянном контакте с семьями бойцов.

В отделе коммуникаций 14 ОМБр объяснили, что доставка всего необходимого – от продуктов до технического оборудования для связи – затруднена из-за близости к боевым действиям и активного противодействия российским силам. По их словам, поставка осуществляется разными способами, в частности с привлечением дронов и наземных роботизированных комплексов.

"Была доставка продовольствия, так не всегда это было каждый день, как нам бы хотелось, потому что это чрезвычайно сложно. Сказать, что кто-то кого-то забыл, не хочет доставлять – нельзя, потому что максимально, если есть возможность, это делается, – говорят в бригаде. – Родным это печет, мы это прекрасно понимаем, командир бригады. ситуацию, наладить связь", – отметили в 14 ОМБр.

Также там отметили, что командование пытается решать проблемы с логистикой и связью в пределах имеющихся возможностей.

В Министерстве обороны Украины подтвердили, что ситуация находится на контроле руководства, а также принимаются меры по улучшению обеспечения подразделения и возможной ротации военнослужащих.

Справка: 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого – подразделение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, сформированное в декабре 2014 года на базе расформированной 51-й механизированной бригады.

Бригада дислоцируется в городе Владимир (Волынская область) и входит в состав оперативного командования "Запад".

С момента создания подразделение участвует в боевых действиях на востоке Украины, а с 2022 года – в отражении полномасштабного вторжения России, в частности на северном, восточном и южном направлениях.

Напомним, украинские военные отбили попытку российского штурма вблизи Константиновки Донецкой области. Колонну оперативно обнаружила разведка, после чего по ней начали работать дроны.

