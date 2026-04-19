19 квітня 2026, 14:43

На Сумщині прикордонники знищили техніку та укриття окупантів – вражаючі кадри

Скриншот із відео
Пілоти підрозділу РУБпАК "Прайм", що входить до складу 5 прикордонного загону Державна прикордонна служба України, продемонстрували результативну роботу на Північно-Слобожанському напрямку

Про це інформує RegioNews із посиланням на 5 прикордонний загін.

За допомогою безпілотників українські прикордонники виявили та уразили низку важливих об'єктів противника.

Внаслідок влучних ударів було знищено ворожі автомобілі, засоби зв’язку, а також зруйновано бліндажі та укриття окупантів.

Окрім втрат у техніці та фортифікаційних спорудах, російські війська зазнали втрат і серед особового складу.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як ефектно нищили "Мур" окупантів. Наприкінці березня Сили безпілотних систем знищили у Криму ворожу техніку на мільйони доларів.

