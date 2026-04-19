На Сумщині прикордонники знищили техніку та укриття окупантів – вражаючі кадри
Пілоти підрозділу РУБпАК "Прайм", що входить до складу 5 прикордонного загону Державна прикордонна служба України, продемонстрували результативну роботу на Північно-Слобожанському напрямку
Про це інформує RegioNews із посиланням на 5 прикордонний загін.
За допомогою безпілотників українські прикордонники виявили та уразили низку важливих об'єктів противника.
Внаслідок влучних ударів було знищено ворожі автомобілі, засоби зв’язку, а також зруйновано бліндажі та укриття окупантів.
Окрім втрат у техніці та фортифікаційних спорудах, російські війська зазнали втрат і серед особового складу.
