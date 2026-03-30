Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у семи регіонах тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Одеську, Хмельницьку, Сумську, Харківську та Чернігівську області.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 30 березня застосування обмежень електроенергії не прогнозується.

Споживачів просять, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у пікові години – вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 30 березня РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М, а також 164 ударними БпЛА. ППО знешкодила 150 дронів.