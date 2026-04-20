20 квітня 2026, 20:38

Окупанти вдарили по АЗС у Богодухові: поранено трьох людей

Фото: Поліція Харківської області
Унаслідок російського удару по автозаправній станції у Богодухові на Харківщині зазнали поранень троє чоловіків.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області, передає RegioNews.

За словами правоохоронців, 20 квітня війська РФ здійснили авіаудар БпЛА по місту Богодухів. Влучання відбулося в місцеву автозаправну станцію. Постраждали троє цивільних чоловіків — 43, 45, 64 років. Поранених доставили до лікарні.

На місці події зайнялась пожежа. Пошкоджені автівки.

За адресою влучання виїжджала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Поліцейські працюють на місці удару та документують наслідки російської агресії.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Запоріжжя 20 квітня загинула людина

обстріл АЗС Харківська область
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
