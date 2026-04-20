Окупанти вдарили по АЗС у Богодухові: поранено трьох людей
Унаслідок російського удару по автозаправній станції у Богодухові на Харківщині зазнали поранень троє чоловіків.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області, передає RegioNews.
За словами правоохоронців, 20 квітня війська РФ здійснили авіаудар БпЛА по місту Богодухів. Влучання відбулося в місцеву автозаправну станцію. Постраждали троє цивільних чоловіків — 43, 45, 64 років. Поранених доставили до лікарні.
На місці події зайнялась пожежа. Пошкоджені автівки.
За адресою влучання виїжджала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.
Поліцейські працюють на місці удару та документують наслідки російської агресії.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
