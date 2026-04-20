20 квітня 2026, 20:15

Майже півмільйона доларів: на Закарпатті на хабарі затримали керівника ВЛК - ЗМІ

Фото з відкритих джерел
З'явилась інформація про затримання керівника військово-лікарської комісії у Берегові. Він заробляв на висновках про непридатність до служби

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

За словами журналіста, затримали Володимира Паука, дерматовенеролога та голову військово-лікарської комісії при Берегівській лікарні. Віталій Глагола зазначив, що, за версією слідства, він організував схему з оформлення висновків про непридатність до військової служби.

"Після затримання правоохоронці провели обшуки. Вдома у фігуранта вже знайшли майже 500 000$ готівкою", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.

ДБР Закарпаття ВЛК мобілізація
