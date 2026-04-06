Російські війська знову вдарили по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок обстрілу знеструмлене місто Славутич Київської області

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

Без електроенергії залишилися близько 21 тисячі мешканців.

Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.

Наразі всю критичну інфраструктуру міста перевели на резервне живлення. Соціальні заклади працюють на генераторах, водопостачання забезпечене. Зв'язок та інтернет залишаються стабільними.

У місті відкрили пункти незламності, де мешканці можуть отримати необхідну допомогу.

Нагадаємо, вночі і зранку 6 квітня ворог вдарив по енергообʼєктах на Чернігівщині – було чотири влучання. Більшість районів області зараз знеструмлені.