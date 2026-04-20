20 квітня 2026, 16:40

Аферисти від імені Буданова просять "повертати українців з-за кордону"

Фото з відкритих джерел
Аферисти використовують імʼя голови ОП в черговій схемі. Українців попередили про шахрайство

Про це повідомляє Офіс президента України, передає RegioNews.

Зазначається, що аферисти розсилають фейкові листи від імені керівника Офісу президента Кирила Буданова. Людей закликають ретельно перевіряти дані відправника та не довіряти сумнівним електронним повідомленням.

Нещодавно лист від шахраїв, які прикидались головою ОП, отримав президент Українського національного обʼєднання Канади Юрій Клюфас. У цьому листі аферисти просили про "надання активної медійної та інформаційної підтримки" для повернення українських громадян на батьківщину.

"Лист надійшов не з офіційної адреси, а зі скриньки, створеної на комерційному поштовому ресурсі: office.apu.gov.ua@proton.me. Під листом стоїть підпис, який не належить Кирилу Буданову", - кажуть в ОП.

Всю інформацію вже передали правоохоронцям.

Нагадаємо, раніше повідомялося, що невідомі особи надсилають повідомлення з фейкових номерів, використовуючи ім'я та фото начальника Сумської ОВА Олега Григорова, з проханням позичити кошти.

