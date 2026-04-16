На Буковині псевдобанкіри обчистили рахунки людей

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

40-річна жителька Чернівців розповіла, що їй зателефонував невідомий та представився працівником одного із банків. Псевдобанкір під приводом захисту коштів від шахраїв переконав жінку перерахувати з її картки 55 тисяч гривень.

За такої ж схеми аферисти обманули 39-рчного жителя Чернівців. Внаслідок афери він втратив 63 тисячі гривень.

"За обома фактами шахрайства поліцейські розпочали кримінальні провадження, передбачені ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають", - повідомляє поліція.

Нагадаємо, раніше в поліції попереджали українців про чергову схему аферистів. Шахраї масово розсилають повідомлення про нібито фінансову допомогу. Аферисти представляються представниками ООН. Водночас вони часто припускаються помилок. Наприклад, називають себе в чоловічому роді, хоча пишуть з жіночого акаунту.