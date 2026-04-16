17:15  16 квітня
На Київщині Укрзалізниця екстренно зупиняла потяг через немовля
17:15  16 квітня
У пошкодженому російською атакою кафе Дніпра великий наплив клієнтів
16:05  16 квітня
Після похолодання в Україну повернеться потепління
UA | RU
UA | RU
16 квітня 2026, 16:45

На Буковині псевдобанкіри обчистили рахунки людей

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Буковині місцеві жителі стали жертвами аферистів. Шахраї обманом отримали доступ до карток людей

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

40-річна жителька Чернівців розповіла, що їй зателефонував невідомий та представився працівником одного із банків. Псевдобанкір під приводом захисту коштів від шахраїв переконав жінку перерахувати з її картки 55 тисяч гривень.

За такої ж схеми аферисти обманули 39-рчного жителя Чернівців. Внаслідок афери він втратив 63 тисячі гривень.

"За обома фактами шахрайства поліцейські розпочали кримінальні провадження, передбачені ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають", - повідомляє поліція.

Нагадаємо, раніше в поліції попереджали українців про чергову схему аферистів. Шахраї масово розсилають повідомлення про нібито фінансову допомогу. Аферисти представляються представниками ООН. Водночас вони часто припускаються помилок. Наприклад, називають себе в чоловічому роді, хоча пишуть з жіночого акаунту.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист поліція Чернівецька область
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
У Києві дівчина знайшла зуб у їжі з "Макдональдса"
16 квітня 2026, 17:47
Сили безпілотних систем уразили ворожі ЗРК, військові та нафтові бази РФ
16 квітня 2026, 17:31
На Київщині Укрзалізниця екстренно зупиняла потяг через немовля
16 квітня 2026, 17:15
У пошкодженому російською атакою кафе Дніпра великий наплив клієнтів
16 квітня 2026, 17:15
Новим командувачем ОК "Схід" призначено Героя України, який не дав росіянам захопити Чернігів
16 квітня 2026, 16:59
У САП зробили заяву про підозру Єрмаку
16 квітня 2026, 16:37
На Житомирщині в ДТП загинув 12-річний хлопчик
16 квітня 2026, 16:25
Після похолодання в Україну повернеться потепління
16 квітня 2026, 16:05
Купив зелень на ринку: у Львові від отруєння помер лікар
16 квітня 2026, 15:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Сергій Фурса
Леся Литвинова
Віталій Портніков
Всі блоги »