Як українська РЕБ "Ліма" знищує російські "Кинджали" (ВІДЕО)

Лише за перші три місяці року в Україні вдалось збити 26 російських аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Це стало можливим завдяки розгортанню системи РЕБ "Ліма"

У Cascade Systems (українська компанія-розробник) розповіли, що за перший квартал цього року система "Ліма" відхилила 33 крилаті ракети та понад 10 тисяч безпілотників. Також ця система знешкоджує понад 98% керованих авіабомб, які були випущені в зонах дії системи.

"Інтеграція "Ліми" в систему ППО створює додатковий рубіж протиповітряної оборони. Це дозволяє системі знешкоджувати дрони та ракети, які вже подолали зовнішнє кільце перехоплення. Таким чином, створюється багатошарова – ешелонована – оборона. Така взаємодія суттєво підвищує відсоток засобів нападу ворога, що не досягають цілі під час атак", – пояснив начальник управління радіоелектронної боротьби Сухопутних військ ЗС України Максим Скорецький.

За словами представника військового підрозділу "Нічна варта", яка користується РЕБ, "Ліма" довела ефективність проти 12- та 16-канальних CRPA-антен, якими зараз оснащені російські БПЛА, КАБи, крилаті та балістичні ракети.

"У районах її дії ми фіксуємо максимально високу ефективність захисту об'єктів. Зокрема, нам вдалося знешкодити 58 із 59 "Кинджалів", запущених по обʼєктах, які ми захищаємо. Комплекс створює радіоелектронний бар'єр, що блокує супутникову навігацію дронів-камікадзе, та критично порушує роботу високоточної зброї противника, яка використовує супутникову навігацію для наведення", - каже військовий.

У Cascade Systems кажуть, що тепер замість виснажливої дуелі ракети проти ракети українські військові можуть використовувати інструмент, який спричиняє критичне відхилення високоточної зброї ворога від цілі на фінальному етапі польоту.

Варто зазначити, що РЕБ "Ліма" створили в 2022 році для протидії безпілотникам типу "Шахєд" та "Герань", а також керованим авіабомбам. Через комбінацію джемінгу, спуфінгу та кібервпливу ця система примусово втручається в навігацію ворожої зброї, нейтралізуючи її здатність до ураження цілі.

