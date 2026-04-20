На території підприємства поблизу Рівного стався вибух, є постраждалі
Поблизу Рівного на території підприємства стався вибух, відомо про вісьмох постраждалих, один із них — у тяжкому стані.
Про це повідомила поліція Рівненщини біля телеграм, повідомляє RegioNews.
За словами правоохоронців, наразі відомо про вісьмох потерпілих, один із них — у тяжкому стані. Вирішується питання правової кваліфікації події.
"20 квітня, близько 13-ї на території підприємства, діяльність якого не пов'язана з хімічним виробництвом, стався вибух без подальшого займання", - кажуть поліціянти.
На місці події працюють екстрені служби та керівництво силових відомств. Обставини встановлюються.
