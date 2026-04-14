14 квітня 2026, 20:45

На Рівненщині аферисти обчистили рахунки місцевих: поліція б'є на сполох

14 квітня 2026, 20:45
Фото: Національна поліція
На Рівненщині місцеві жителі стали жертвами аферистів. Правоохоронці попереджають про популярну схему шахрайства

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

З початку місяця шестеро жителів Рівненської області стали жертвами аферистів. Загалом шахраї вкрали в людей майже 350 тисяч гривень. Зловмисники працюють за відпрацьованою схемою: вони телефонують і повідомляють, що невідомі особи намагаються зняти кошти з картки, а потім - переконують перерахувати гроші на так званий "безпечний" рахунок.

Псевдобанкіри кажуть людям, що як тільки транзакція завершиться, гроші автоматично повернуться на нову банківську карту клієнта. Проте насправді аферисти просто крадуть гроші.

Правоохоронці радять:

  • якщо вам повідомляють про підозрілі операції, покладіть слухавку та зателефонуйте на гарячу лінію банку самостійно.
  • нікому не передавайте CVV-код, паролі з SMS або термін дії карти.
  • пам’ятайте, що "резервних" рахунків для порятунку коштів не існує.

Нагадаємо, раніше в поліції попереджали українців про чергову схему аферистів. Шахраї масово розсилають повідомлення про нібито фінансову допомогу. Аферисти представляються представниками ООН. Водночас вони часто припускаються помилок. Наприклад, називають себе в чоловічому роді, хоча пишуть з жіночого акаунту.

аферист поліція Рівненська область
