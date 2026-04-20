20 квітня 2026, 16:58

$3000 доларів за посвідку: у Києві викрили схему легалізації іноземців

Фото: поліція
Канал незаконної міграції організував 33-річний чоловік. Учасники групи допомагали іноземцям в'їжджати в Україну та отримувати посвідки на проживання на основі фальшивих документів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Організатор, використовуючи підконтрольне фіктивне підприємство, налагодив систематичне оформлення дозволів на працевлаштування іноземців в України. У схемі також брала участь юридична компанія та низка осіб, які забезпечували документальне прикриття та оформлення фіктивних дозволів на працевлаштування іноземців через підконтрольні комерційні структури.

Вартість пакета документів становила 3000 доларів. Слідство встановило, що послугами встигли скористатися щонайменше 47 громадян Китаю та країн Південної Америки.

Організатора затримали під час отримання останньої частини оплати від чергового клієнта у розмірі 87 тисяч гривень (всього передано 147,5 тисяч гривень).

Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію та чорнові записи, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, готівку.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через кордон з корисливих мотивів). Йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі поліція встановлює інших учасників схеми, щоб притягнути їх до відповідальності.

Нагадаємо, раніше у Києві поліцейські повідомили про підозру жінці, яка допомагала громадянам інших держав офіційно залишатися в країні через фіктивні одруження.

