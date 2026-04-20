Фото: Другий медичний батальйон

Медики одного зі стабпунктів Харківщини провели унікальну операцію – вилучили з тіла пораненого бійця бойову частину протитанкової гранати

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Другий медичний батальйон.

Боєць отримав поранення, коли його квадроцикл підірвався на міні. Під час евакуації ніхто не підозрював про наявність вибухівки в нозі. Вже під час огляду лікарі помітили предмет, який спочатку прийняли за уламки кістки, але він виявився нерозірваним набоєм.

Снаряд вагою близько 2 кг застряг у м’язах стегна 31-річного чоловіка, розтягнувшись від сідниці до коліна.

Через загрозу вибуху операцію проводили в коридорі, подалі від основної операційної, де в той час рятували іншого пацієнта. Медики батальйону викликали саперів та почали операцію в бронежилетах. Щойно снаряд дістали, його одразу передали фахівцям для знищення.

Після стабілізації військового перевезли до Харкова, де йому зробили ще дві операції. За словами лікарів, функції ноги вдалося зберегти, попри перелом стегна та значне пошкодження м’язів. Медики сподіваються, що після реабілітації військовий зможе повернутися до повноцінного життя – ходити й навіть бігати.

Раніше повідомлялося, що у Львові дитячі хірурги врятували дворічну дівчинку, у стравоході якої протягом трьох місяців була літієва батарейка.