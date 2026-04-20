13:49  20 квітня
Матір та бабуся не вірили: на Вінниччині чоловік щотижня протягом двох років ґвалтував падчерку
15:35  20 квітня
Український музикант загинув внаслідок теракту в Києві
14:34  20 квітня
Бив та змушував жити в контейнері: на Львівщині підприємець 23 роки тримав однокласника у рабстві
UA | RU
UA | RU
20 квітня 2026, 17:16

На Харківщині з ноги пораненого військового дістали нерозірвану гранату

20 квітня 2026, 17:16
Читайте также на русском языке
Фото: Другий медичний батальйон
Читайте также
на русском языке

Медики одного зі стабпунктів Харківщини провели унікальну операцію – вилучили з тіла пораненого бійця бойову частину протитанкової гранати

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Другий медичний батальйон.

Боєць отримав поранення, коли його квадроцикл підірвався на міні. Під час евакуації ніхто не підозрював про наявність вибухівки в нозі. Вже під час огляду лікарі помітили предмет, який спочатку прийняли за уламки кістки, але він виявився нерозірваним набоєм.

Снаряд вагою близько 2 кг застряг у м’язах стегна 31-річного чоловіка, розтягнувшись від сідниці до коліна.

Через загрозу вибуху операцію проводили в коридорі, подалі від основної операційної, де в той час рятували іншого пацієнта. Медики батальйону викликали саперів та почали операцію в бронежилетах. Щойно снаряд дістали, його одразу передали фахівцям для знищення.

Після стабілізації військового перевезли до Харкова, де йому зробили ще дві операції. За словами лікарів, функції ноги вдалося зберегти, попри перелом стегна та значне пошкодження м’язів. Медики сподіваються, що після реабілітації військовий зможе повернутися до повноцінного життя – ходити й навіть бігати.

Обережно, чутливий контент!

Раніше повідомлялося, що у Львові дитячі хірурги врятували дворічну дівчинку, у стравоході якої протягом трьох місяців була літієва батарейка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Всі блоги »