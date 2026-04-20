20 квітня 2026, 17:27

У Харкові за співпрацю з ФСБ до 15 років тюрми засудили працівника будфірми

Фото: Офіс Генпрокурора
У Харкові суд визнав винним у державній зраді та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна працівнику будівельної фірми. Чоловік передавав ФСБ РФ дані про інфраструктуру та Збройні сили. 

Про це повідомив Офіс Генпрокурора у телеграм, передає RegioNews.

За словами правоохоронців, 32-річний харків’янин співпрацював із російською спецслужбою та передавав відомості про об’єкти критичної інфраструктури та місця дислокації військових ЗСУ.

"З жовтня 2024 року він через Telegram контактував із представником фсб і надсилав скриншоти Google Maps із координатами позицій ЗСУ. Працюючи на відновленні пошкоджених об’єктів, мав доступ до їх технічних характеристик і "консультував" ворога щодо способів ураження, зокрема радив застосовувати авіабомби типу ФАБ. Також передав дані про позиції українських військових, які захищають одну з ТЕЦ Харкова, для повторних ударів”, — йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

У травні 2025 року чоловіка затримали.

Суд визнав його винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ завершила досудове розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо агентки РФ, яку СБУ у січні цього року викрила на Донеччині. На замовлення росіян дівчина коригувала обстріли Краматорська.

Раніше на Буковині судили російського агента, який коригував удари РФ по Чернівцях та закликав до продовження обстрілу всього західного регіону України.

17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
У Києві затримали чоловіка, який розгулював вулицями з пістолетом
20 квітня 2026, 21:16
Обмеження світла 21 квітня: в Укренерго попередили, до чого готуватися
20 квітня 2026, 21:15
Вибухи у Харкові: росіяни вдарили дроном - є постраждалі
20 квітня 2026, 20:55
Окупанти вдарили по АЗС у Богодухові: поранено трьох людей
20 квітня 2026, 20:38
У Львові керівницю та продавця наркошопу U420 взяли під варту
20 квітня 2026, 20:25
Майже півмільйона доларів: на Закарпатті на хабарі затримали керівника ВЛК - ЗМІ
20 квітня 2026, 20:15
"Мене не рятуйте, допоможіть татові": оприлюднено відео з бодікамер копів, які тікали під час теракту в Києві
20 квітня 2026, 19:45
На Прикарпатті у селі Остриня перекинувся мікроавтобус: є постраждалі
20 квітня 2026, 19:21
У Києві чоловік жорстоко вбив власного брата
20 квітня 2026, 18:50
ЦВК визнала Олену Київець обраною народною депутаткою України
20 квітня 2026, 18:39
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Всі блоги »