У Харкові суд визнав винним у державній зраді та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна працівнику будівельної фірми. Чоловік передавав ФСБ РФ дані про інфраструктуру та Збройні сили.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора у телеграм, передає RegioNews.

За словами правоохоронців, 32-річний харків’янин співпрацював із російською спецслужбою та передавав відомості про об’єкти критичної інфраструктури та місця дислокації військових ЗСУ.

"З жовтня 2024 року він через Telegram контактував із представником фсб і надсилав скриншоти Google Maps із координатами позицій ЗСУ. Працюючи на відновленні пошкоджених об’єктів, мав доступ до їх технічних характеристик і "консультував" ворога щодо способів ураження, зокрема радив застосовувати авіабомби типу ФАБ. Також передав дані про позиції українських військових, які захищають одну з ТЕЦ Харкова, для повторних ударів”, — йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

У травні 2025 року чоловіка затримали.

Суд визнав його винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

