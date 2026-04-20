У ніч на 19 квітня спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" провів успішну операцію в окупованому Криму

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує RegioNews.

Цілями стали два великі десантні кораблі (ВДК) Чорноморського флоту РФ, які перебували в Севастопольській бухті.

Були уражені:

ВДК "Ямал" (проєкт 775) – судно 1988 року випуску, здатне перевозити до 500 тонн вантажу, зокрема бронетехніку. Його вартість оцінюється у понад 80 мільйонів доларів.

ВДК "Ніколай Фільчєнков" (проєкт 1171) – побудований у 1975 році, має вантажомісткість до 1000 тонн. Вартість корабля становить понад 70 мільйонів доларів.

Обидва судна, які Росія використовувала для перевезення десанту та техніки, наразі виведені з ладу.

Крім флоту, розвідники знищили у тимчасово окупованому Севастополі радіолокаційну станцію "Подльот-К1"​. Цей сучасний комплекс вартістю близько 5 мільйонів доларів забезпечував ворогу контроль повітряного простору.

Нагадаємо, також Сили оборони повторно уразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Крім того, ЗСУ знищили склади боєприпасів та безпілотників, командно-спостережний пункт ворога.