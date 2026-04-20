Фото: поліція

За даними слідства, минулого року 21-річний житель Авангардівської громади познайомився з одеситкою в соцмережах і переконав її повернутися з-за кордону нібито для спільного проживання. Проте після приїзду молодик почав погрожувати їй насильством і змушував займатись наданням за гроші сексуальних послуг чоловікам, яких сам для неї підшукував. Коли дівчина повідомила, що не хоче так більше "працювати", зловмисник побив її, відібрав закордонний паспорт і замкнув в орендованій квартирі. Наступного дня при влучному моменті дівчина втекла.

Через два тижні молодик призначив дівчині зустріч на вулиці Старопортофранківській, нібито для повернення документу. Коли вона, побоюючись за своє життя, прийшла на обумовлене місце з приятелькою, до них під’їхав автомобіль із молодиком та двома його товаришами 25 й 40 років з Одеси.

Один з чоловіків почав стріляти в повітря зі стартового пістолета, а інший силоміць заштовхав дівчину в салон і зв’язав їй руки скотчем. Завдяки повідомленню подруги поліцейські менш ніж за дві години встановили маршрут автівки та знайшли викрадену дівчину в квартирі одного зі зловмисників.

Під час затримання у фігурантів вилучили пістолет, телефони та автомобіль.

Наразі 21-річний молодик перебуває під вартою, а двоє його спільників віком 25 та 40 років – під домашнім арештом. Усім трьом висунули обвинувачення у незаконному викраденні людини, за що загрожує до п'яти років тюрми.

Наймолодшому фігуранту додатково інкримінують торгівлю людьми та хуліганство із застосуванням зброї, що передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Львівщині підприємець 23 роки тримав однокласника у рабстві. Потерпілий, якому зараз 71 рік, провів у неволі майже третину життя.