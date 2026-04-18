Укрзалізниця по-новому рахуватиме вартість деяких квитків

В Україні запускають динамічне ціноутворення на частину залізничних квитків. Зокрема ціни у преміумсегменті коливатимуться залежно від низки факторів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням заяву "Укрзалізниці" в Threads.

Продаж квитків за новими коефіцієнтами розпочнеться вже із 25 квітня. Зміни стосуватимуться лише вагонів СВ (люкс) та 1 класу поїздів "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні.

Враховуватимуть сезонність: у періоди нижчого попиту ціни знижуватимуться, а в пікові – зростатимуть.

Також на ціну впливатиме день тижня. Водночас ціна залежатиме і від наповнюваності поїзда.

